Foot - Equipe de France

Equipe de France : Giroud garde espoir !

Publié le 30 octobre 2021 à 12h05 par La rédaction

Malgré ses bonnes performances avec le Milan AC, Olivier Giroud n’est plus appelé en équipe de France. Néanmoins, l’attaquant tricolore refuse de baisser les bras.