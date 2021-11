Foot - Équipe de France

Équipe de France : La grande déclaration de Deschamps sur la non-sélection de Clauss !

Publié le 8 novembre 2021 à 18h40 par La rédaction

Ayant fait le choix de faire confiance à Benjamin Pavard et Léo Dubois, et de ce fait de ne pas donner sa chance à Jonathan Clauss malgré ses performances avec le RC Lens, Didier Deschamps s’est justifié en conférence de presse ce lundi.