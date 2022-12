Equipe de France : Enorme scandale après la retraite de Benzema, de grosses bombes sont lâchées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina s'est attardé sur le cas Benzema, qui a mis fin à sa carrière internationale il y a quelques jours. Et il a lâché de grosses révélations sur la Fédération française de football. Selon lui, l'instance avait une mauvaise image du buteur madrilène et aurait tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Les derniers instants de Karim Benzema en équipe de France ont été à l'image de sa carrière internationale. Le buteur du Real Madrid n'a jamais pu réellement trouvé sa place en sélection et son aventure a été marquée par d'innombrables incompréhensions. La dernière a eu lieu au Qatar. Touché à la cuisse avant l'entrée en lice des Bleus , Benzema souhaitait rester avec ses coéquipiers, mais le staff médical lui aurait demandé de rejoindre Madrid. Quelques semaines plus tard, il annonçant sa retraite internationale sur les réseaux sociaux.

Équipe de France : Nouvelle bombe sur l’affaire Benzema https://t.co/bXr5l4VRd3 pic.twitter.com/VSdvSb0XLL — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

L'improbable demande de la FFF à Benzema

Journaliste indépendant, Romain Molina a souhaité faire la lumière sur le cas Karim Benzema. Sur Youtube, il s'est notamment attardé sur la relation entre l'attaquant et la FFF. Et les révélations sont hallucinantes. Il indique que Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération, avait, par exemple, demandé à Benzema d'arrêter de partager des clips de rap sur les réseaux sociaux pour ne pas « influencer ses jeunes coéquipiers ».

La FFF voulait faire porter le chapeau à Benzema

Romain Molina relate une autre anecdote. Malgré l'affaire de la sextape, Didier Deschamps aurait promis à Karim Benzema de le sélectionner pour l'Euro 2016, avant de finalement faire marche arrière. Le sélectionneur lui expliquera par la suite qu'il aurait reçu des pressions. De la part de la FFF ? Le doute est permis, surtout que l'instance aurait fait tout son possible pour exclure un maximum Benzema. Par exemple, le joueur n'était jamais convié aux anniversaires. Le journaliste annonce que la FFF aurait aussi songé à mettre la faute sur Benzema si un scandale éclatait.

La FFF aurait demandé aux joueurs ne pas soutenir Benzema

Le dernier épisode de cette opposition entre la FFF et Benzema a eu lieu au Qatar. Certains médias avaient annoncé des tensions entre le Ballon d'Or 2022 et certains de ses coéquipiers. Présent en conférence de presse, Aurélien Tchouameni avait très vite démenti cette information. Mais au sein de la Fédération, on n'a pas apprécié la sortie du milieu de terrain. A en croire Molina, les équipes de Noël Le Graët auraient, par la suite, demandé aux joueurs de ne plus liker les posts de Benzema. Des révélations, qui ne manqueront pas de faire parler dans les prochains jours.