Equipe de France : En feu, un crack interpelle Didier Deschamps

La relève est assurée. Agé de 18 ans, Guillaume Restes représente l'avenir au poste de gardien de but. Le portier de Toulouse fait ses classes en équipe de France espoirs, mais espère, un jour, monter les marches du château de Clairefontaine et intégrer les A. Mais le gardien est conscient que le chemin est long et semé d'embuches.

Derrière Mike Maignan, Alban Lafont et Brice Samba, Guillaume Restes monte peu à peu dans la hiérarchie. Inconnu il y a encore un an, le portier de 18 ans s'est révélé sous le maillot de Toulouse. Aujourd'hui, le gardien est l'un des leaders de l'équipe de France espoirs dirigée par Thierry Henry. Présent en conférence de presse, Restes n'imaginait pas atteindre un tel niveau.

Restes en plein rêve

« C'est sûr que tout est allé très vite à partir de la préparation estivale, ce n'était pas programmé que je sois numéro un au Téfécé, ç'aurait pu l'être dans le futur. Tout est allé très vite avec ce premier match en Ligue 1, les matches de Coupe d'Europe, la sélection avec les Espoirs... Mais comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir et ç'a toujours été un rêve d'en être là aujourd'hui » a confié le portier. A terme, Restes espère intégrer l'équipe de France A et marcher sur les pas de son ancien coéquipier chez les Bleuets , Warren Zaïre-Emery.

« Si ça doit arriver un jour, ça arrivera »