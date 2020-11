Équipe de France

Équipe de France : Deschamps s’enflamme pour Anthony Martial !

Publié le 15 novembre 2020 à 12h50 par La rédaction

Alors qu’il n’est pas indiscutable en équipe de France, Anthony Martial a marqué des points aux yeux de Didier Deschamps lors de la victoire contre le Portugal en Ligue des Nations.