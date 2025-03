Équipe de France : Deschamps va rappeler un joueur de légende ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la double confrontation face à la Croatie en Ligue des Nations le 13 mars prochain, Jérôme Rothen lui a lancé un appel en direct. L'ancien joueur du PSG a lancé un appel au sélectionneur pour le retour d'Antoine Griezmann, qui avait annoncé sa retraite internationale le 30 septembre dernier.

Antoine Griezmann n’est plus un membre de l’équipe de France. En septembre dernier, le joueur de l’Atlético avait annoncé la fin de sa carrière internationale, un peu à la surprise générale. Cette décision a donné lieu à d’innombrables rumeurs. Pourquoi une telle décision à deux ans d’un Mondial en 2026 ? Le mystère entoure ce choix. Mais sur le plateau de son émission, Jérôme Rothen a lâché quelques pistes sur la retraite de Griezmann.

« C’est pour ça qu’il a arrêté »

« Je dis que je suis content qu’il ait pris sa retraite internationale parce que toutes les critiques que j’avais émises sur son mal-être, son déclassement, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec le brassard donné à Mbappé, ça a été mal vécu par Antoine. Les mauvaises performances à l’Euro, la façon de joueur de l’équipe notaient qu’il n’était pas bien. Le déclassement s’est passé aussi sur le terrain où il a été remplacé, alors qu’on l’a baladé. contrairement à d’autres qu’il était mauvais. Puis il a été sorti comme s’il était le problème, c’est ce qu’il a ressenti et c’est pour ça qu’il a arrêté » a confié l’ancien joueur du PSG.

Rothen lance un appel à Deschamps

Mais pour Rothen, il n’est pas encore trop tard pour faire changer d’avis Griezmann, encore performant sous le maillot de l’Atlético. « Je dis qu’il faut faire de son retour une cause nationale parce qu’il n’a que 33 ans. Je le vois encore au niveau, il va encore montrer des choses intéressantes. Et surtout on n’a pas de joueur relais entre le milieu et l’attaque. Contre Israël, c’était Zaïre-Emery qui avait pris sa place. On va me dire qu’Antoine n’a pas sa place !? Avec lui, on est plus capable de remporter la Coupe du monde que sans lui » a-t-il lâché sur RMC.