Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps prépare une grosse surprise pour le Qatar ?

Publié le 6 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Didier Deschamps communiquera sa liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar le 9 novembre, l’entraîneur de l’équipe de France pourrait bien réserver une grosse surprise puisque lui et son staff apprécieraient de plus en plus le profil de Mohamed Simakan, le défenseur du RB Leipzig.

Entre les forfaits ayant déjà été officialisés (Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan) et les nombreuses incertitudes (Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Boubacar Kamara…), Didier Deschamps pourrait bien réserver quelques petites surprises dans sa liste des 23 joueurs de l’équipe de France qui disputeront la Coupe du Monde au Qatar, et qui sera communiquée le 9 novembre.

Equipe de France : La grosse surprise de la liste de Deschamps, c'est lui ? https://t.co/ufem4cMo1I pic.twitter.com/UHNY9O9mog — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Simakan a tapé dans l’œil des Bleus

Comme l’a révélé Foot Mercato, le profil de Mohamed Simakan (22 ans) plairait de plus en interne au sein du staff de l’équipe de France. Capable d’évoluer en tant que défenseur central mais également latéral droit, le joueur du RB Leipzig présente donc une polyvalence qui pourrait faire la différence aux yeux de Deschamps.

« Si les performances sont là… »