Equipe de France : Voilà à quoi ressemblait la liste de Deschamps en 2018

Publié le 5 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Dans moins d'une semaine, le 9 novembre prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués en équipe de France pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. A quoi faut-il alors s'attendre ? Il va en tout cas y avoir du changement par rapport à celle qui avait été communiquée pour le Mondial 2018.

Qui ira au Qatar avec l'équipe de France ? Alors qu'il y a déjà quelques certitudes concernant la liste de Didier Deschamps, de nombreux points d'interrogations persistent encore. En effet, compte tenu des différentes blessures, le sélectionneur des Bleus va devoir faire certains choix. En attendant de découvrir donc les sélectionnés du Mondial 2022, retour sur ceux de 2018.

Lloris numéro 1 chez les gardiens

Pour aller en Russie, Didier Deschamps avait fait appel à 3 gardiens et il n'y avait pas vraiment de surprise. On retrouvait ainsi Hugo Lloris, Steve Mandanda ainsi qu'Alphonse Areola.

Une défense menée par Varane et Umtiti

Chez les défenseurs, pour ce qui de la charnière centrale, Raphaël Varane et Samuel Umtiti étaient là, au même titre que Presnel Kimpembe et Adil Rami. Dans le couloir gauche, on retrouvait Benjamin Mendy et Lucas Hernandez. Djibril Sidibé et Benjamin Pavard étaient eux en concurrence à droite.

Kanté, Pogba, Matuidi... Les leaders du milieu

Au milieu de terrain, Didier Deschamps pouvait compter sur 3 de ses hommes forts avec N'Golo Kanté, Paul Pogba ainsi que Blaise Matuidi. Pour les accompagner, Corentin Tolisso avait été appelé, tout comme Steven Nzonzi, qui était l'une des surprises de cette liste.

Le trio offensif Giroud-Mbappé-Griezmann

Enfin, en attaque, on retrouvait Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, OIivier Giroud, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Thomas Lemar ainsi que Florian Thauvin. Voilà donc les joueurs qui ont été cherchés le titre de champion du monde en 2018. On attend maintenant de savoir qui seront ceux qui tenteront de conserver ce bien.