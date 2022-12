Équipe de France : Deschamps prend une décision fracassante, le clan Benzema pousse un coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé au quadriceps après seulement une semaine passée au Qatar, Karim Benzema a été contraint de quitter le rassemblement de l’équipe de France. Cependant, son entourage n’aurait pas digéré la gestion du staff des Bleus sur la blessure du Madrilène. Dans l’autre sens, son manque de communication aurait été un problème dans ce mini feuilleton.

L’histoire entre Karim Benzema et l’équipe de France ne sera jamais normale. Revenu sous le maillot bleu près de six ans après sa dernière sélection, l’attaquant du Real Madrid s’était parfaitement réintégré dans le groupe. Convoqué pour la Coupe du monde, Karim Benzema a finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure au quadriceps. Arrivé sur une jambe ou presque, le Ballon d’Or 2022 a été contraint de quitter le Qatar après seulement une semaine.

Deschamps en a marre des questions sur Benzema

Un crève cœur pour Karim Benzema qui avait fait de cette Coupe du monde l’un de ses grands objectifs cette saison. Même s’il est revenu de blessure assez rapidement, le staff n’aurait jamais envisagé de rapatrier Benzema au Qatar. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas caché son agacement : « Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, c’est que je suis énervé. J’ai des joueurs qui ont été blessés avant, Karim en fait partie aussi. Vous connaissez les 24 joueurs, me poser des questions vis-à-vis de ses joueurs là, c’est pour le moins maladroit, pour ne pas dire plus. Je ne m’occupe pas des invitations, des joueurs blessés ou des anciens joueurs, on a eu un groupe au départ et on en a perdu 3 depuis, Nkunku, Karim et Lucas Hernandez. Ce sont des circonstances et c’est comme ça. Je souris au cas où… ».

Équipe de France : La vérité éclate sur un retour de Benzema au Qatar https://t.co/r5SNmiU205 pic.twitter.com/ol2Gn65gkb — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

L’entourage du Ballon d’Or n’a pas digéré la gestion de la blessure