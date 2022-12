Équipe de France : Macron interpelle les Bleus avant l'Argentine, il reprend un slogan culte

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France va disputer une deuxième finale de Coupe du Monde de suite. Alors que les Bleus de Didier Deschamps affrontent l'Argentine de Lionel Messi dans quelques heures au Qatar, Emmanuel Macron a fait passer un ultime message d'encouragement sur les réseaux sociaux.

Tombeurs de la Pologne, de l'Angleterre et du Maroc, les Bleus ont validé leur ticket pour la finale de la Coupe du Monde. Pour ce grand rendez-vous au Qatar, les hommes de Didier Deschamps seront opposés à l'Argentine de Lionel Messi.

On remet ça ? pic.twitter.com/MDKOvx6l9x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

Vainqueurs de la Coupe du Monde 2018 en Russie, les Bleus ont l'occasion d'entrer dans l'histoire en remportant un deuxième Mondial d'affilée. Et Emmanuel Macron, le président de la République, en est bien conscient.

Emmanuel Macron imite Sylvain Wiltord et Nicolas Anelka