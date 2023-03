Équipe de France : Deschamps frappe fort avec Griezmann, il est bluffé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Repositionné dans un rôle de relayeur à la Coupe du monde, Antoine Griezmann avait épaté tout le monde. Encore aligné à ce poste contre les Pays-Bas, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est resté dans la lignée de son Mondial avec un but en plus. Un nouveau poste qui plaît beaucoup à Claude Puel.

L’hiver dernier, lors de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a surpris un peu tout le monde avec Antoine Griezmann. Moins influent en attaque, le joueur de l’Atlético de Madrid a été repositionné dans un rôle inédit de relayeur par son sélectionneur. Et le résultat a directement été payant. Très bon durant tout le Mondial, Antoine Griezmann aura manqué un match : la finale.

La nouvelle vie de Griezmann

Pas de quoi faire changer d’avis Didier Deschamps qui a décidé de le relancer à ce poste face aux Pays-Bas. Et Antoine Griezmann a encore été brillant. Buteur dès la 2ème minute, le champion du monde 2018 a été présent dans tous les compartiments du jeu, notamment en phase défensive. Toujours le tacle qu’il faut, le pied nécessaire pour stopper une action, Antoine Griezmann a multiplié les efforts. Une nouvelle phase de son jeu qui plaît beaucoup.

«Ils me plaisent» : La révolution Mbappé est actée, il annonce du lourd https://t.co/ONCY0wL4UA pic.twitter.com/Ao44qXzNcZ — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

«Il prend un ascendant extraordinaire»