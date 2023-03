La révolution continue, nouveau choix fort pour Didier Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Maintenant qu’Hugo Lloris et Steve Mandanda ont mis un terme à leur carrière internationale, Didier Deschamps a dû renouveler son vivier. Brice Samba a été appelé pour la première fois mais c’est bien Alphonse Areola qui sera le numéro 2 dans la hiérarchie derrière Mike Maignan.

Avec le départ à la retraite d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a été forcé de changer ses plans au poste de gardien. Très prometteur depuis de nombreuses années, Mike Maignan est le nouveau numéro 1 de l’équipe de France. Et pour sa première en tant que titulaire indiscutable, le portier du Milan AC a stoppé un pénalty et finit la rencontre sans prendre de but.

Premiers pas avec l’équipe de France pour Samba

Mais Hugo Lloris n’est pas le seul à être parti à la retraite. Steve Mandanda a lui aussi dit adieu à la sélection, ce qui ouvre la porte à des petits nouveaux. Brice Samba est le premier à bénéficier de cette petite révolution.

Areola sera numéro 2