Benzema : Il balance sur l’équipe de France, Deschamps enrage

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, ça a été tendu en équipe de France à cause de Karim Benzema. En effet, Didier Deschamps a préféré le déclarer forfait pour la Coupe du monde alors qu’il aurait pu visiblement revenir en cours de compétition. De quoi déclencher une énorme polémique et Patrice Evra n’avait pas été tendre en réaction à cette décision. Et visiblement, cela n’a clairement pas plu à Deschamps.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema n’a finalement pas pu jouer la Coupe du monde. Pourtant appelé par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid a dû déclarer forfait suite à une blessure à la cuisse. Mais voilà qu’une polémique a éclaté par la suite étant donné qu’il a été révélé que Benzema aurait pu revenir en cours de compétition avec l’équipe de France. Le choix de Deschamps a alors été vivement critiqué, notamment par Patrice Evra.

Benzema-Deschamps : le clash continue, nouvelle polémique https://t.co/MxYWfwxm8d pic.twitter.com/hEjgcXSgU5 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Evra se lâche sur les Bleus à cause de Benzema

Sur ses réseaux sociaux, Patrice Evra s’était complètement lâché sur ce dossier Karim Benzema. L’ancien joueur de l’équipe de France avait alors notamment dit : « De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur. Blessure, constat médical, d’après le docteur de l'équipe de France, trois semaines… On va parler du cas Di Maria, qui est blessé toute la Coupe du Monde, il joue la finale et il marque contre nous. C’est la responsabilité de l’entraîneur. Il fait des choix, nous, on a dit à Karim de faire ses affaires. Mais vous les joueurs, je pense que Didier met toujours l’équipe avant un joueur. Oui c’est médical mais il se dit aussi que vous les joueurs, certains étaient rageux, jaloux, il faisait de l’ombre. Les joueurs, vous faites la même erreur que les champions du monde 98 qui pensaient que l’équipe de France leur appartenait. L’équipe de France appartient à tout le monde. Vous voulez décider de qui vient, qui doit venir, non, vous allez faire la même erreur, vous n’avez pas besoin de ça. On a le Ballon d’Or dans notre équipe. Si j’étais encore là, on aurait même attendu Karim avant de manger. Je n’ai vu personne se battre ».

La réaction de Deschamps