Équipe de France : Deschamps en conflit avec trois stars ?

Jean de Teyssière

Didier Deschamps est-il arrivé au bout de son aventure à la tête de l’équipe de France ? Le sélectionneur tricolore, en poste depuis 2012, fait aujourd’hui face à des critiques de plus en plus vives, notamment concernant ses relations avec les cadres de l’équipe. Daniel Riolo, chroniqueur de RMC, n’a pas mâché ses mots dans l’émission l'After Foot, remettant en cause la gestion humaine de Deschamps.

En 2024, les Bleus n'auront pas brillé par le jeu. Malgré une demi-finale à l'Euro, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas fait rever leurs supporters. De plus, Daniel Riolo, chroniqueur de RMC, n’a pas hésité à pointer du doigt les conflits récurrents entre Deschamps et ses stars : Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

« Il s’est brouillé avec les trois »

Pour Daniel Riolo, les problèmes de Deschamps avec ses joueurs ne sont plus à démontrer, comme il l’explique sur RMC : « Sur les 10 dernières années, il y a trois stars dans le football français : Benzema, Griezmann et Mbappé. Il s’est brouillé avec les trois. Benzema, c’est un épisode très important de la Coupe du monde 2022, où il est revenu sous la pression populaire pour faire en sorte de le sortir. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Griezmann et à certains autres joueurs qui ne voulaient pas de sa présence. Au final, il se brouille avec Griezmann pour faire plaisir à Mbappé, puis se brouille avec Mbappé. »

«12 ans c’est long, c’est plus que le Général de Gaulle»

Pour Daniel Riolo, le problème va au-delà des simples tensions avec les joueurs. C’est la durée du mandat de Deschamps qui pose question. À la tête des Bleus depuis 12 ans, le sélectionneur semble avoir perdu la main sur son vestiaire : « C’est quelqu’un qui se brouille beaucoup. Sur le terrain, beaucoup veulent lui dire merci et au revoir. Donc si on pouvait passer à autre chose. 12 ans, c’est long, c’est plus que le Général de Gaulle au pouvoir. »