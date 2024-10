Équipe de France : Deschamps balance sur un crack

Jean de Teyssière

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Manu Koné avait été l’une des révélations du tournoi avec l’équipe de France. Il avait été appelé par Didier Deschamps lors du rassemblement de septembre et il avait disputé les deux matchs face à l’Italie et la Belgique. Au repos face à Israël, il devait jouer en Belgique lundi et Didier Deschamps semble déjà sous son charme.

Le milieu de terrain de 23 ans, Manu Koné, a déjà une belle carrière derrière lui. Après avoir achevé sa formation à Toulouse, il y a fait ses premiers pas en professionnel avant de rejoindre le Borussia Monchengladbach. Désormais joueur à l’AS Rome, il ne demande qu’à devenir une pièce maîtresse de l’équipe de France.

«Koné est censé pouvoir jouer avec à la Belgique»

En conférence de presse avant la rencontre face à la Belgique, Didier Deschamps a évoqué la potentielle participation de Manu Koné lundi : « Le premier match, il ne pouvait pas jouer, donc il est censé pouvoir jouer celui-là. Il a la capacité de jouer partout, il est bon à la récupération. Il n'est pas identiquement dans le registre d'Aurélien Tchouaméni. »

«Il dégage beaucoup de tranquillité»

« Les milieux aiment bien se projeter, tous ne peuvent pas le faire par rapport à l’animation, poursuit Didier Deschamps. J'ai discuté pas mal avec lui. Il dégage beaucoup de tranquillité et d'assurance. »