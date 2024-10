Mbappé : La punchline de Deschamps en direct !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps ne peut pas compter sur Kylian Mbappé en ce rassemblement d’octobre pour cause d’une diminution physique du capitaine de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus ne l’a donc pas appelé, mais le joueur a profité de ses jours de congés offerts par le Real Madrid afin d’effectuer une virée nocturne en Suède. Ce qui a provoqué un tollé dans la presse, mais Deschamps a volé au secours de Mbappé ce dimanche.

Kylian Mbappé n’est pas du voyage à Bruxelles pour la rencontre de Ligue des nations entre la Belgique et l’équipe de France lundi prochain. Comme ce fut le cas pour le déplacement en Hongrie des Bleus jeudi face à Israël (4-1). La cause ? Son état physique non optimal, raison pour laquelle Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer son capitaine pour cette trêve internationale d’octobre.

«S’il était là où il était, c’est qu’il n’y avait pas d’obligations de son club»

Toutefois, Kylian Mbappé a tout de même joué un match avec le Real Madrid dans sa quasi intégralité le samedi 5 octobre, soit 48 heures seulement après l’annonce de Didier Deschamps en conférence de presse de l’absence de Kylian Mbappé à cause d’un protocole de soins qu’il devait suivre avec le staff médical du Real Madrid. Jeudi, alors que l’équipe de France venait à bout de la formation israélienne (4-1), Mbappé, accompagné de Nordi Mukiele, se payait du bon temps en Suède en boîte de nuit notamment. Des images qui ont énormément fait réagir dans les médias. De quoi pousser Aurélien Tchouaméni à estimer que l’on en fait « un peu trop » au sujet de Kylian Mbappé. Qu’en pense Didier Deschamps ?

« Le fait que Mbappé s’affiche aux quatre coins de l’Europe pendant un match de l’équipe de France ? Chacun aura sa propre perception. Aurélien (ndlr Tchouaméni) est au courant de son programme et du sien. S’il est libre, ce n’est pas pour autant qu’il n’a pas regardé le match ou qu’il n’a pas envoyé de messages à moi aussi. S’il était là où il était, c’est qu’il n’y avait pas d’obligations de son club ».

«Sa vie privée n’est pas privée parce qu’on sait où il est. Ce qui n’est pas votre cas et ça vous arrange bien»

« Je suis prêt à comprendre les différentes situations, est-ce mal ou bien ? Il ne faut pas voir le mal partout non plus, et ce n’est pas vouloir le défendre pour le défendre. Il est dans sa vie privée, le seul truc c’est que sa vie privée n’est pas privée parce qu’on sait où il est. Ce qui n’est pas votre cas et ça vous arrange bien certaines fois, hein ? A bon entendeur (sourire) ». a conclu Didier Deschamps en balayant du regard la salle de conférence de presse peuplée de journalistes.