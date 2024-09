Équipe de France : Deschamps balance cash, le vestiaire valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que son équipe n'a pas pu se défaire de l'Italie lors du premier match face à la Ligue des nations, Didier Deschamps va faire tourner pour affronter la Belgique ce lundi, du côté de Lyon. Une décision qui s'explique, notamment, par le calendrier chargé de ses joueurs. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s'est prononcé sur le sujet ce dimanche.

Déjà de retour. L'Equipe de France n'a presque pas eu le temps d'éliminer les derniers souvenirs de l'Euro qu'il faut déjà reprendre. Cet enchaînement est difficile pour les joueurs car la plupart n'ont pas vraiment de pause et de nombreuses blessures sont à signaler dans les sélections en ce moment. Didier Deschamps a tenu à pousser son coup de gueule en conférence de presse.

« Je suis catégorique sur le sujet »

Interrogé à la veille du match France-Belgique par rapport à ce calendrier qui fait couler beaucoup d'encre, Didier Deschamps n'a pas hésité à donner un avis clair sur la situation. « C’est comme ça. Que voulez-vous que j’y fasse ? Personne ne va dire le contraire. On subit ce qui est décidé. Les calendriers sont très chargés, les vacances sont écourtées, il y a peu ou pas de préparation. Il y a des blessés et même si je ne connais pas les chiffres précis je ne pense pas qu’il y en a moins que par le passé. Qui peut changer ça ? Est-ce que ça va dans le bon sens pour l’intégrité physique ? Non. Je suis catégorique sur le sujet. Ce sont les décideurs qui décident… » déclare-t-il.

Un avis partagé par tous

Cette prise de position fait écho à beaucoup de témoignages de joueurs dernièrement. C'est le cas pour Dayot Upamecano qui regrette aussi l'accumulation des matches. « Bien sûr, il y a beaucoup trop de matchs. Ça va être compliqué de faire du beau jeu, alors que les spectateurs viennent dans les stades pour voir du beau jeu. Je pense que ça va devenir compliqué à force. J’espère qu’ils vont comprendre un jour. Ce calendrier surchargé amène des blessures partout. De notre côté, on a perdu deux joueurs durant ce rassemblement (Badé, Zaïre-Emery). Si ça ne se calme pas, il y aura plus de blessures » a déclaré le défenseur central de son côté.