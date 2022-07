Foot - Equipe de France

Équipe de France : Contrairement à Mbappé, ces stars de Deschamps ont snobé le PSG cet été

Publié le 14 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

En ce début de mercato estival, qui a ouvert ses portes le 10 juin dernier, Luis Campos est parvenu à recruter un joueur en la personne de Vitinha. Et alors que les pistes Milan Skriniar, Renato Sanches ou encore Gianluca Scamacca demandent beaucoup de travail au conseiller sportif du PSG, le dirigeant portugais a déjà manqué le coche pour des stars de l’Équipe de France, malgré un intérêt plus ou moins fort du Paris Saint-Germain.

Aurélien Tchouaméni

Que ce soit l’ancien directeur sportif Leonardo ou le nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos, qui a officieusement pris ses fonctions bien avant l’annonce de son arrivée le 10 juin dernier, les deux hommes auraient formulé un intérêt concret pour Aurélien Tchouaméni. D’ailleurs, comme l’international français l’a révélé lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé avait pris son téléphone pour joindre Tchouaméni avait de l’inciter à le rejoindre au PSG où il venait de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 en mai dernier. « Mbappé a-t-il fait le forcing pour que je vienne au PSG ? Kylian a décidé de rester au PSG, sachant que j’allais certainement quitter Monaco. Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il l’a parfaitement compris » . Devenu conseiller sportif du PSG quelque temps après les premières rumeurs concernant son intérêt pour Tchouaméni, Luis Campos avait fait de l’ancien joueur de l’AS Monaco une véritable priorité estivale avant de se rabattre sur Vitinha puis Renato Sanches.

Paul Pogba

À l’été 2021, avant que l’opportunité Lionel Messi ne se présente au PSG, le désormais ex-directeur sportif Leonardo semblait être prêt à lancer une véritable offensive auprès de Manchester United pour recruter Paul Pogba à qui il restait une année de contrat chez les Red Devils . Le champion du monde tricolore aurait même été qualifié de chaînon-manquant de l’entrejeu du PSG par Leonardo en coulisse selon Goal il y a encore quelques semaines de cela. La nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif semble avoir jeté un véritable froid sur l’arrivée de Pogba au PSG. Cependant, la volonté de Paul Pogba aurait été de retrouver sa maison à la Juventus, comme il l’a fait savoir en conférence de presse à son retour à Turin, six ans après son départ. « Je suis heureux d'être de retour à la maison, c'est comme ça que je me sens ici. Vous avez tous vu l'accueil des gens, c'est plus qu'un rêve. Je suis très très heureux ».

Ousmane Dembélé

À l’hiver 2022, soit à six mois de l’expiration du contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le PSG se serait verbalement mis d’accord avec le clan Dembélé pour une arrivée libre de tout contrat. La perspective de remplacer un Kylian Mbappé alors annoncé sur le départ au Real Madrid aurait plu à Dembélé. Lors de la deuxième partie de saison, il a été question d’une arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG pour prendre la suite d’Angel Di Maria qui a signé en tant qu’agent libre en faveur de la Juventus. Cependant, comme la tendance l’affirme ces derniers jours, une prolongation de deux ans au FC Barcelone serait en bonne voie et les documents seraient sur le point d’être signés par les différentes parties. Selon la presse espagnole, depuis quelque temps, Ousmane Dembélé aurait fait d’une prolongation de contrat sa priorité absolue afin de rendre à Xavi Hernandez la confiance que l’entraîneur culé lui avait accordée tout au long de la seconde partie de saison.

Christopher Nkunku

Formé au PSG, Christopher Nkunku dispose du statut de titi parisien comme Moussa Diaby qui évolue au Bayer Leverkusen et Kingsley Coman au Bayern Munich. Alors qu’un transfert de Nkunku semblait d’actualité avec un potentiel retour au PSG, le comité de direction du Paris Saint-Germain ayant vu cela d’un bon oeil au vu de la progression de Christopher Nkunku au RB Leipzig depuis 2019 et de sa cote sur le marché des transferts. Finalement, à la toute fin du mois de juin, le milieu offensif du RB Leipzig a prolongé son contrat au sein du club allemand jusqu’en juin 2026. Encore un rendez-vous manqué pour le PSG.

