Équipe de France : Pogba, Griezmann… Ces protégés de Deschamps qui n’ont jamais joué en France

Publié le 13 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Ils possèdent tous la nationalité française et le statut d’international, ont pour la plupart été couronnés champions du monde en Russie en 2018. Néanmoins, ces protégés de Didier Deschamps n’ont jamais évolué en tant que joueur professionnel dans l’hexagone. Tour d’horizon sur ces incontournables des Bleus qui ont fait leur trou à l’étranger sans jamais y revenir.

Antoine Griezmann

De par sa taille et son physique frêle, Antoine Griezmann n’a pas fait de vieux os en France lors de son adolescence et a même été recalé du centre de formation de l’OL pour les deux raisons évoquées ci-dessus notamment. De ce fait, âgé seulement de 14 ans, Griezmann s’est envolé pour le Pays Basque et la Real Sociedad où il a pu parfaire sa formation et effectué les cinq premières saisons de sa carrière en tant que joueur professionnel avant de briser pendant cinq autres années à l’Atletico de Madrid où il a été à deux doigts de remporter la Ligue des champions en 2016 et le même été l’Euro avec l’Équipe de France. Finalement, Griezmann a connu la gloire deux ans plus tard en 2018 en Ligue Europa et à la Coupe du monde avant de signer au FC Barcelone. De retour en prêt à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann aurait figuré dans la short-list de Jorge Sampaoli à l’OM avant que ce dernier ne quitte ses fonctions début juillet. Griezmann n’a donc toujours pas connu la Ligue 1 et le monde professionnel français.

Paul Pogba

À l’instar d’Antoine Griezmann, Paul Pogba a effectué sa post-formation à l’étranger. Cependant, ce ne fut pas pour des raisons de taille ou de physique jugé trop frêle. En effet, à l’âge de 14 ans, Pogba quitte Le Havre pour rejoindre Manchester United où il n’a pas pu briller. De ce fait, Pogba a quitté les Red Devils libre de tout contrat en 2012 avant d’exploser à la Juventus. Son retour en 2016 à Manchester United a été ponctué de certains coups d’éclat et de génie, mais Pogba n’a pas su démontrer la même régularité qu’à la Juventus ou en Équipe de France. Alors qu’il a été annoncé proche de rejoindre le PSG à l’été 2021 ou ces dernières semaines, Paul Pogba a retrouvé la Juventus. À l’âge de 29 ans, l’horloge tourne et il se pourrait que Pogba finisse par ne jamais connaître la Ligue 1.

Lucas Hernandez

Alors que Benjamin Mendy semblait être bien parti pour être le titulaire indiscutable de l’Équipe de France au Mondial en Russie au poste de latéral gauche, c’est finalement Lucas Hernandez qui s’est imposé à cette position. Le latéral gauche a même fait l’unanimité et n’est plus jamais ressorti du groupe de Didier Deschamps depuis. À présent utilisé la plupart du temps comme défenseur central, Lucas Hernandez représente fièrement les couleurs de l’Équipe de France, mais n’a jamais évolué dans l’hexagone. Pourtant, en 2020, le PSG avait essayé de l’attirer avec l’aide de Kylian Mbappé qui aurait vendu le projet sportif parisien à Hernandez et à N’Golo Kanté au cours d’un rassemblement en septembre 2020 avec les Bleus. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’avait révélé en juin 2020, Lucas Hernandez n’était finalement plus emballé par le PSG après une discussion avec Didier Deschamps qui l’avait incité à rester au Bayern Munich, club dans lequel il évolue toujours. Avant le Bayern, Lucas Hernandez a seulement évolué à l’Atletico de Madrid.

Theo Hernandez

Un Hernandez en cache toujours un autre. Certes, Theo Hernandez est arrivé bien après son frère en Équipe de France, mais désormais, le latéral gauche du Milan AC semble être tout bonnement indéboulonnable dans les sélections de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus fait de lui sa valeur sûre au poste de latéral gauche. Et comme son frère Lucas, Theo Hernandez n’a jamais foulé le sol d’un club professionnel de Ligue 1. Après l’Atletico de Madrid, le Deportivo Alaves, le Real Madrid et la Real Sociedad, Hernandez évolue depuis 2019 au Milan AC. Club auquel l’ancien directeur sportif du PSG Leonardo aurait tenté de l’arracher, mais étant trop attaché à l’équipe milanaise, Hernandez ne l’a pas quitté et y a même prolongé son contrat.

Dayot Upamecano

Certes, Dayot Upamecano ne dispose pas du statut d’indiscutable comme les joueurs évoqués ci-dessus en Équipe de France. Néanmoins, le défenseur du Bayern Munich a été appelé à plusieurs reprises par Didier Deschamps lors de rassemblements des Bleus. En 2015 Upamecano a signé son premier contrat professionnel au RB Salzbourg et a depuis connu le FC Liefering en prêt, ainsi que deux transferts en Allemagne au RB Leipzig, là où il s’est révélé, ainsi qu’au Bayern Munich.