Équipe de France : Clauss écarté par Deschamps, le RC Lens monte au créneau

Publié le 12 novembre 2022 à 22h30

Présent lors des trois derniers rassemblements de l’équipe de France, Jonathan Clauss n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. Très déçu, le piston droit de l’OM a pu compter sur le soutien de son club mais également de Franck Haise, son ancien coach au RC Lens.

Comme à chaque annonce de liste, Didier Deschamps a fait son lot d’heureux mais il y a aussi des déçus. Appelé lors des trois derniers rassemblements, Jonathan Clauss n’a pas été retenu pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Un crève cœur énorme pour le piston droit de l’OM qui se voyait déjà disputer son premier Mondial, lui qui jouait encore en deuxième division allemande il y a trois ans.

Deschamps explique l’absence de Clauss

Didier Deschamps ne s’en est pas caché, l’absence de Jonathan Clauss est due à un changement de système. « Je le confirme, nous partirons avec une défense à quatre. C’est toujours une longue réflexion, beaucoup de discussions avec mon staff. Je considère aussi le ressenti de certains joueurs. C’est important. On a fait de très bonnes choses dans ce système (à trois) mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, il faut être solide sur le plan défensif. Il faudra bien défendre, et mieux défendre, mais pas au détriment de l’animation offensive. Je prends cette option parce que je suis convaincu que c’est mieux, que c’est plus adapté. (…) Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception, au même titre que Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Jonathan, le système est en effet la principale raison », a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France mercredi soir.

Pauline, femme de Jonathan Clauss: "Pour le peu de personnes qui se permettent des messages insultants, j’ose imaginer à quel point votre débilité est pesante au quotidien. Bonne chance pour rendre votre vie plus passionnante que perdre votre temps à dire du mal sur les réseaux." pic.twitter.com/Yk3HiLOsEF — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 11, 2022

« Il a montré qu’il avait un niveau international »