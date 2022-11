Foot - Équipe de France

Équipe de France : L'OM monte au créneau pour Clauss après le choix de Deschamps

Publié le 12 novembre 2022 à 12h00

Arnaud De Kanel

Depuis mercredi soir, le vestiaire de l'OM connaît des émotions bien différentes. En effet, s'il a appelé Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, Didier Deschamps n'a pas retenu Jonathan Clauss. Déçu et touché, le latéral de l'OM n'est pas au mieux mentalement. De fait, des cadres du vestiaire sont venus lui apporter leur soutien.

Jonathan Clauss ne connaitra pas l'ivresse d'une campagne de Coupe du monde avec sa sélection. Non-sélectionné par Didier Deschamps, le latéral olympien essuie la plus grande déception de sa carrière. Il devait pourtant s'y voir car l'OM avait prévu plusieurs entretiens avec des médias, tous annulés jeudi. Après avoir reçu le soutien du staff des Bleus mercredi soir, c'est à l'OM que Clauss a été réconforté.

Équipe de France : L'énorme annonce du clan Clauss après la liste de Deschamps https://t.co/OW3H2PhhmN pic.twitter.com/JbWLzvXYjM — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Les cadres du vestiaire volent au secours de Clauss

Conscients de la tristesse de leur coéquipier, les cadres olympiens ont entouré Jonathan Clauss dès jeudi comme le rapporte L'Equipe . En effet, Dimitri Payet, Valentin Rongier et Pau Lopez ont épaulé le latéral durant ce moment dur. Le mouvement a été suivi par Amine Harit et Igor Tudor en conférence de presse.

«Jonathan est déçu, c'est logique»