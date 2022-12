Équipe de France : C’est annoncé, Giroud a changé depuis la Coupe du Monde 2018

Amadou Diawara

Muet lors de la Coupe du Monde 2018, Olivier Giroud s'illustre davantage lors de cette édition 2022 au Qatar. Alors que le buteur de 36 ans est devenu le meilleur buteur des Bleus - devant Thierry Henry - lors de ce Mondial, Guy Stephan a expliqué à quel point il avait évolué en quatre ans et demi.

Alors que Karim Benzema était encore banni par Didier Deschamps en Bleu , Olivier Giroud était à la pointe de l'attaque française lors de la Coupe du Monde 2018. Si l'équipe de France a décroché sa deuxième étoile en Russie, le buteur de 36 ans n'a pas réussi à inscrire le moindre but, se contentant d'être un pivot très utile au collectif tricolore. Titularisé par Didier Deschamps durant cette Coupe du Monde 2022, Olivier Giroud profite cette fois de la blessure de Karim Benzema. Et pour cette campagne au Qatar, le numéro 9 de l'équipe de France a réussi à se muer en buteur, se payant d'ailleurs le luxe de détrôner Thierry Henry.

«Il est devenu le meilleur buteur de toute l’histoire du foot français»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Guy Stephan a mis en lumière la grosse évolution d'Olivier Giroud depuis la Coupe du Monde 2018. « C’est fantastique, je ne suis pas sûr qu’on soit bien conscient de ce qu'il a réalisé. Il est devenu le meilleur buteur de toute l’histoire du foot français. Olivier (Giroud) s'est toujours bagarré, il a un fort caractère. Il s’en est toujours sorti, il est bien dans ses baskets. Il transmet ça à l’ensemble du groupe » , s'est enflammé le sélectionneur adjoint de l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne suis pas sûr qu’on soit bien conscient de ce qu'il a réalisé»