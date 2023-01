En pleine révolution, il interpelle Didier Deschamps

La rédaction

C’est un nom qui revient de plus en plus dans la discussion du futur gardien de l’équipe de France. Avec les retraites d’Hugo Lloris et Steve Mandanda, deux places se sont libérées et cela pourrait profiter à Ilan Meslier. Le portier de Leeds United est le gardien d’Europe qui a repoussé le plus grand nombre de frappes (341). Une statistique qui peut jouer en sa faveur, et il y croit.

Qu’il est étonnant le parcours d’Ilan Meslier. Né à Lorient en 2000, le portier est formé dans ce même club, dispute 30 matchs en Ligue 2 avant de filer à 19 ans à Leeds United, en Championship. Quelques années plus tard, il monte en Premier League avec Leeds United sous la houlette de Marcelo Bielsa et reste le gardien le plus performant de ce championnat. De quoi faire réfléchir Didier Deschamps.

« J’ai un niveau pour être appelé »

Dans L’Équipe du jour, le gardien de Leeds United, 15ème de Premier League Ilan Meslier évoque son niveau actuel. Acceptable pour entrevoir l’équipe de France un jour ? Pour lui, oui : « le niveau que j’affiche maintenant pourrait me permettre d’être appelé. J’ai acquis de l’expérience en sélection, en Premier League. Avec les retraites de Lloris et Mandanda, deux grandes légendes du football français, forcément, il y a des places qui se libèrent. Je pense que je m’en rapproche petit-à-petit. »

« J’espère faire partie de la discussion »