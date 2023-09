En guerre avec Deschamps, il vide son sac en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au micro de RMC, Christophe Dugarry s'est prononcé, une nouvelle fois, sur le bilan de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Si les résultats sportifs ont été salués sur le plateau, le champion du monde 1998 a émis quelques réserves et pointé du doigt certaines lacunes, notamment au poste d'arrière droit.

Ce n'est un secret pour personne, Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne partiront pas en vacances ensemble. Les deux hommes ne se supportent plus, notamment depuis que le premier qui n'avait pas hésité à prendre position pour Karim Benzema lors de sa mise à l'écart en Bleus . « Lui tendre la main si je le croise ? C’est dur ça comme question… Je ne l’apprécie pas, il ne m’a jamais apprécié, on a joué à Bordeaux ensemble il y a 30 ans, on n’a jamais été amis » avait lâché Dugarry, comme pour mettre un terme aux rumeurs de réconciliation. Aujourd'hui chroniqueur sur RMC , l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a tenu, toutefois, à saluer le bilan sportif de son ancien partenaire.

« Il n'y a pas eu de bilan après la Coupe du monde »

« Il y a le prisme des résultats, et là Deschamps c'est le meilleur. Après il y a le prisme de la qualité du jeu et du plaisir que l’on prend à voir cette équipe de Fance, et là il y a des améliorations à avoir. Il n'y a pas eu de bilan après la Coupe du monde, qui a été considérée par tous comme réussie. Pour preuve, Deschamps s’est prolongé pour quatre ans. Mais je ne veux pas que l’on parte sur l’idée qu’il n’y a pas eu d’autocritique » a confié Dugarry.

Dugarry cite les manques de l'équipe de France