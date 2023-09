Mbappé protégé, Deschamps justifie son choix

Thibault Morlain

Il n’y aura finalement pas eu de Kylian Mbappé en conférence de presse ce mercredi. A la veille de la rencontre entre la France et l’Irlande, on attendait le passage du capitaine des Bleus devant les journalistes. Mais voilà que la décision a été prise d’envoyer le vice-capitaine, Antoine Griezmann. Un choix loin d’être anodin alors que Mbappé aurait dû répondre à de nombreuses questions concernant le PSG et son mercato estival. Didier Deschamps s’est alors expliqué.

Au terme d’un mercato estival agité, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Pour autant, des questions se posent encore et toujours sur son avenir étant donné qu’il n’a pas prolongé et qu’il est aujourd’hui dans sa dernière année de contrat. Forcément, on aimerait bien que Mbappé prenne la parole sur le sujet et ce mercredi aurait pu être l’occasion parfaite. En effet, en tant que capitaine de l’équipe de France, le Bondynois aurait normalement dû se présenter en conférence de presse à la veille de la rencontre face à l’Irlande. Mais voilà que le joueur qui a accompagné Didier Deschamps devant les journalistes a été Antoine Griezmann, vice-capitaine des Bleus.

Mbappé garde le silence, Griezmann s’explique https://t.co/ExSb3y7HA0 pic.twitter.com/WTg2GtC2ko — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Je mets devant l'intérêt collectif »

Cette absence de Kylian Mbappé en conférence de presse n’est bien évidemment pas passée inaperçue. La question a alors été posée à Didier Deschamps. Pourquoi Antoine Griezmann s’est-il présenté plutôt que le joueur du PSG ? « Il n'y a aucune obligation d'avoir toujours le capitaine qui soit là. Dans la réflexion que je peux avoir, il y a l'intérêt de l'équipe de France. Je sais très bien que vous portez beaucoup d'intérêt à Kylian. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de questions sur le match contre l'Irlande s'il avait été là. Je mets devant l'intérêt collectif », a expliqué le sélectionneur.

« J'espère que ça s'est bien passé avec Antoine »