Deschamps répond au Real Madrid pour Mbappé !

Voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain serait désormais hautement improbable. Le Real Madrid, qui risque de l'embaucher la saison prochaine, aurait fait parvenir un mail à la FFF pour lui annoncer qu'aucun joueur tricolore ne sera libéré pour la compétition. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a donné son avis.

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se fera pas sans sacrifice. Pour porter le maillot du club espagnol, le joueur français devrait renoncer à une large partie de son salaire, mais aussi à son rêve de participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... Cela représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité » avait-il confié il y a quelques mois.

Le Real Madrid a transmis sa réponse

Contrairement à l'Euro, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer leurs joueurs pour les JO, qui ne figurent pas dans le calendrier FIFA. Selon les informations de L'Equipe , le Real Madrid a déjà fait parvenir un mail à la FFF pour lui annoncer qu'aucun joueur français ne sera libéré. Cela concerne Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, mais aussi possiblement Kylian Mbappé, dont l'aventure au PSG touche à sa fin.

« Il y a un décideur, c'est l'employeur »