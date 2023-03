Deschamps prend une grande décision avec Mbappé, l’aveu du vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finaliste du dernier Mondial, l'équipe de France s'avance comme l'un des grands favoris à la victoire finale lors du prochain Euro 2024. Malgré la retraite de certains cadres comme Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Hugo Lloris, les Bleus gardent une certaine sérénité et une bonne humeur en toute occasion.

La défaite en finale du dernier Mondial a été digérée par les joueurs présents au Qatar. C'est souriant que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et compagnie ont débarqué au château de Clairefontaine pour entamer les éliminatoires de l'Euro 2024. Le premier obstacle a, d'ores et déjà, été franchi. Les hommes de Didier Deschamps ont battu les Pays-Bas vendredi dernier (4-0). Une rencontre particulière pour Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus, mais aussi pour Jean-Clair Todibo, Khéphren Thuram et Brice Samba, qui font leurs premiers pas avec la sélection.

L'équipe de France en pleine démonstration, il enrage totalement https://t.co/m1zYpKz9JY pic.twitter.com/vidgu874bI — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Un groupe « bruyant dans le bon sens du terme »

Un groupe rajeunit, qui s'est très vite trouvé. Comme le confirme Le Parisien ce lundi, l'ambiance serait idéale au sein du vestiaire. « L'équipe est bruyante, mais dans le bon sens du terme » confie un intime du groupe. Autrement dit, les chambrages et fou rires sont omniprésents, comme l'illustre le bizutage des trois nouveaux arrivants. Certains en interne s'étonnent même de la rapidité à laquelle le groupe s'est soudé.

Les nouveaux se sont intégrés au groupe

Même les nouveaux n'ont connu aucun mal à s'intégrer, notamment Brice Samba, seul membre du RC Lens présent dans le groupe. Evidemment, certains ont une complicité naturelle comme Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo, partenaires à l'OGC Nice, ou encore Adrien Rabiot, Kingsley Coman et Mike Maignan, passés par le PSG.

« L’équipe se porte bien »