Deschamps pousse un coup de gueule inattendu

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a fait une sortie assez surprenante concernant Antoine Griezmann. La star de l’équipe de France est dans une forme éblouissante avec son club de l’Atlético de Madrid depuis le début de la saison, avec pas moins de douze buts en seize rencontres toutes compétitions confondues.

A 32 ans, Antoine Griezmann tutoie à nouveau les sommets avec l’Atlético de Madrid, revenant au niveau qui était le sien avant son départ au FC Barcelone. Il exprime d’ailleurs son talent à différents postes, avec Didier Deschamps qui a décidé depuis quelques matchs de le reculer au milieu de terrain avec la sélection française.

« Griezmann n'est pas sous côté, mais... »

Interrogé sur le niveau de son vice-capitaine en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas tari d’éloges. « Quand je vois les saisons qu'il fait ... Antoine, avec la saison qu'il avait faite, je ne dis pas que Modric ne le méritait pas, mais Antoine aurait pu... ça arrive. Il n'est pas sous côté, mais il manque peut-être de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait » a confié Didier Deschamps.

« Il est plus utile quand il décroche pour participer au jeu, ce qui ne l'empêche pas d'être à la finition »