Deschamps plutôt que Zidane, voilà pourquoi

Après cette Coupe du monde, Zinedine Zidane rêvait du poste de sélectionneur de l’équipe de France. Il va devoir encore patienter et attendre un long moment. En effet, ce samedi, le verdict est tombé : Didier Deschamps a prolongé son contrat à la tête des Bleus jusqu’en… 2026. Une énorme décision qui a été justifiée dans la foulée…

Ces dernières semaines, l’avenir de Didier Deschamps était au coeur de toutes les discussions. La question était de savoir ce que souhaitait faire le sélectionneur de l’équipe de France, lui qui avait le choix de prolonger ou non à la tête des Bleus. Une décision très attendue, notamment par Zinedine Zidane, qui rêvait de succéder à Deschamps après cette Coupe du monde. Le verdict est finalement tombé ce samedi : le sélectionneur de l’équipe de France va continuer jusqu’en 2026.

Deschamps annonce déjà la couleur pour l'équipe de France https://t.co/0la1TAMWQt pic.twitter.com/0FCvUsxxye — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

« Non, je n'ai pas eu à hésiter »

Ce n’est donc pas tout de suite que l’on verra Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Et suite à sa prolongation, Didier Deschamps s’est expliqué lors de l’Assemblée génération de la FFF. Il a alors notamment confié : « Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. (…) Des hésitations ? Non, je n'ai pas eu à hésiter. Comme je le fais après chaque grande compétition, j'ai besoin d'un peu de temps. Si j'avais eu des hésitations, je ne serais pas là aujourd’hui. (…) La durée du contrat ? Il y avait des discussions. On s'est vu avec le président. C'est une marque de confiance très importante d'avoir un contrat jusqu'en juillet 2026. On va y aller par étape. Il y a une exigence de résultats. Je ne me projette pas sur la prochaine Coupe du monde. Il y aura des rendez-vous avant. (…) C'est clair, j'ai annoncé quatre ans, donc c'est quatre ans ».

« Cela n'a pas été très difficile de convaincre Didier »