Equipe de France : Il connaît la vérité pour Benzema, il balance tout

Le départ précipité de Karim Benzema lors du dernier Mondial continue de faire discuter dans les médias. Certains comme Daniel Riolo pointent du doigt le comportement du staff médical de l'équipe de France, qui aurait demandé au joueur de quitter le groupe, alors qu'il aurait pu être remis sur pied avant les quarts de finale.

La carrière de Karim Benzema en équipe de France s'est donc terminée sur un nouveau malaise. Comme un dernier clin d'oeil à son passage tumultueux avec les Bleus . Blacklisté par Didier Deschamps durant cinq ans en raison de l'affaire de la sextape, Benzema avait fait son retour en sélection pour participer à l'Euro 2021. Régulièrement appelé depuis cette compétition, le Ballon d'Or s'était envolé pour le Qatar pour participer au Mondial, mais avait dû quitter, précipitamment le groupe, quelques heures avant son entrée en lice en raison d'une blessure à la cuisse. Mais selon Daniel Riolo, il y aurait anguille sous roche dans cette affaire.

« Je sais la vérité et je sais qu’on nous a pris pour des cons »

« Je sais la vérité et je sais qu’on nous a pris pour des cons et lui aussi, on l’a pris pour un con » a commencé à lâcher Daniel Riolo, avant d'en dire plus. Selon lui, Benzema aurait pu être rétabli pour le quart de finale du Mondial, sa blessure n'étant pas aussi grave qu'annoncé. « Sur l’examen, les images on les a. Il suffit de les faire analyser par un médecin du sport et ils disent tous la même. Pour le 8e très juste, pour le quart titulaire. Après Deschamps fait son choix et il est libre de le faire, mais il ne l’a pas fait. Pourquoi il n’est pas resté ? » a-t-il confié au micro de l' After Foot.

Riolo doute des médecins de l'équipe de France