Deschamps : L'énorme coup de pression à Zidane !

Axel Cornic

En place depuis 2012, Didier Deschamps va passer le flambeau après la Coupe du monde 2026. Et pour le remplacer il y a déjà un grand favori, puisque tout mène à un Zinedine Zidane qui semble attendre son occasion depuis plusieurs années déjà.

Une grosse page du football français va se tourner dans un peu plus d’un an. Didier Deschamps va arriver au terme de son règne long de 14 ans, couronné notamment par un titre de Champion du monde en 2018. Et pour le remplacer il y a Zinedine Zidane, qui a récemment ouvert grand la porte à l’équipe de France.

Zidane drague l’équipe de France A l’occasion d’un évènement organisé par Adidas il y a quelques jours, Zidane a en effet fait une déclaration fracassante sur son avenir avec les Bleus. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte » a déclaré celui qui aura porté le maillot de l’équipe de France à 108 reprises durant sa carrière de joueur, remportant une Coupe du monde en 1998 et un Euro en 2000.