Deschamps lance un phénomène, «c’est épuisant de l’entraîner»

Après un dernier baroud d’honneur avec les Bleus lors de la dernière Coupe du monde, Hugo Lloris annonçait début janvier, mettre un terme à sa carrière internationale. Son successeur, le gardien du Milan AC Mike Maignan n’a pas mis beaucoup de temps à se distinguer sous le maillot de la sélection. Meilleur gardien du championnat italien en 2022, « Magic Mike » a reçu les louanges de son entraîneur Stefano Pioli.

Ce mercredi soir, le Milan AC accueille Naples sur sa pelouse dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Absents de ce stade de la compétition depuis 12 ans, les Rossonerri peuvent compter sur un Mike Maignan impérial au poste de gardien de but, lui qui avait été écarté des terrains pendant près de 5 mois à cause d’une blessure au mollet. Le gardien formé au PSG, destiné depuis quelque temps à prendre la relève d’Hugo Lloris, avait même dû déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Le 24 mars dernier face aux Pays-Bas, le portier milanais lancé par Didier Deschamps avait signé une prestation remarquée, en sauvant un penalty en fin de rencontre (victoire 4-0 des Bleus), avant de s’illustrer quelques jours plus tard, en effectuant un sauvetage miraculeux face à l’Irlande (victoire 1-0 des Français).

Les coulisses du transfert de Maignan à l’AC Milan révélées par Stefano Pioli

Dans un entretien accordé à l’Équipe , l’entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli, s’est confié à propos de son gardien de 27 ans. « Je ne le connaissais pas avant de jouer contre Lille en Ligue Europa. Chez nous, ils nous battent 3-0 (en phase de groupes, en 2020-2021), et je dis à mon entraîneur des gardiens à la fin du match : « Celui-là, il faut le suivre ». Sa communication et sa présence dans le match m'avaient impressionné. J'étais sûr qu'il était un excellent gardien mais il s'est révélé être encore meilleur que ce que je croyais » .

Mike Maignan « ne manque de rien » dans son jeu confie son entraîneur