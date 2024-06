Deschamps a déjà pris sa décision pour Mbappé

Amadou Diawara

Victime d'une fracture du nez, Kylian Mbappé devrait être apte à jouer vendredi contre les Pays-Bas. Malgré tout, Didier Deschamps ne compterait pas le faire jouer ce deuxième match de la phase de groupes de l'Euro. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France prévoirait de préserver son capitaine et numéro 10.

Ce lundi soir, l'équipe de France a battu l'Autriche lors de son premier match à l'Euro 2024. Toutefois, les Bleus ont perdu Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez à la suite d'un duel aérien avec Kevin Danso.

Mbappé sera apte pour les Pays-Bas

Selon les informations de RMC Sport , Kylian Mbappé devrait être apte à jouer le deuxième match des Bleus . Une rencontre prévue ce vendredi soir contre les Pays-Bas. Toutefois, Kylian Mbappé ne devrait pas être aligné pour autant.

Mbappé préservé par Deschamps ?