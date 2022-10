Foot - Equipe de France

Coupe du monde 2022 - Équipe de France : Quels gardiens en plus de Lloris pour la liste de Deschamps ?

Publié le 8 octobre 2022 à 02h10

La liste de Didier Deschamps approche à grands pas et elle réserve un sacré suspens. Entre les blessures des uns, la méforme des autres et l'émergence des jeunes joueurs, le sélectionneur des Bleus va devoir se creuser la tête. Au poste de gardien, Hugo Lloris sera du voyage s'il est disponible, mais il faut encore faire appel à deux remplaçants.

A moins de deux mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps n'est pas au bout de ses peines. Le Mondial se dispute pour la première fois en plein milieu de la saison et certains internationaux font face aux blessures. Le capitaine des Bleus Hugo Lloris n'a pas été épargné lors du dernier rassemblement. Désormais, il est remis et on ne sait pas encore qui l'accompagnera pour le remplacer en cas de pépin physique. Une liste de favoris se dessine mais les places sont chères et la concurrence féroce.

Les favoris pour accompagner Lloris

Pour Didier Deschamps, la vie de groupe et l'expérience au sein du groupe France est primordiale. Dernièrement, Alphonse Areola et Mike Maignan sont les deux gardiens à qui il a fait appel. Titulaire indiscutable au Milan AC, Mike Maignan est désormais le numéro deux dans la hiérarchie de l'Equipe de France et apparait comme le digne successeur d'Hugo Lloris pour les prochaines compétitions internationales. Blessé lors du dernier rassemblement, il devrait être de retour sur les terrains la semaine prochaine. Pour Alphonse Areola, c'est plus délicat en club où il n'a disputé qu'une seule rencontre de Premier League cette saison. Fort de son expérience avec les Bleus , le champion du monde 2018 est le favori pour prendre le dernier billet disponible pour le Qatar.

Ils n'ont pas dit leur dernier mot

Didier Deschamps a l'embarras du choix si Lloris, Areola ou Maignan ne sont pas disponibles. Le Nantais Alban Lafont semble avoir pris la 4ème place dans la tête de Didier Deschamps qui l'a appelé suite au forfait d'Hugo Lloris. Le grand perdant est Steve Mandanda. L'ancien gardien de l'OM, qu'il a quitté pour tenter de retourner en sélection et participer au Mondial, est relégué au 5ème rang de la hiérarchie. Son sélectionneur continue de le superviser car il avait remplacé Mike Maignan, blessé également. Ensuite, les noms de Benoit Costil et Illan Meslier ressortent, mais le Qatar semble déjà trop loin pour eux. Il en va de même pour Benjamin Lecomte, disparu des radars du staff de Deschamps.