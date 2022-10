Foot - Equipe de France

Equipe de France : Encore traumatisé, Messi revient sur le fiasco contre les Bleus

Publié le 7 octobre 2022 à 07h15

Jules Kutos-Bertin

Battu par l’équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde il y a quatre ans suite à un but exceptionnel de Benjamin Pavard et un doublé de Kylian Mbappé, Lionel Messi n’a rien oublié. L’international argentin est revenu sur cette élimination difficile, à moins de deux mois du mondial qatari.

Il y a quatre ans, en huitième de finale de Coupe du Monde, l’équipe de France a vécu un match mémorable. Opposés à l’Argentine, les Bleus avaient très vite montré qu’ils étaient supérieurs en ouvrant le score après un festival de Kylian Mbappé. Mais derrière, sur un but exceptionnel d’Angel Di Maria et un coup du sort, l’Albiceleste a pris les devants.

Volée de Pavard, festival de Mbappé

Pendant neuf minutes, Lionel Messi et ses coéquipiers ont pensé à une qualification en quart. Mais Benjamin Pavard en avait décidé autrement. Auteur d’une demi-volée qui restera légendaire, l’actuel défenseur du Bayern Munich avait relancé un match qui semblait mal engagé. Derrière, Kylian Mbappé clôturera sa prestation par un doublé. Une élimination dont Lionel Messi se souvient parfaitement.

PSG : Avant la Coupe du Monde, Messi fait une annonce tonitruante sur son avenir https://t.co/ZfTUKCb0nV pic.twitter.com/kVutW5oCn1 — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Messi n’a rien oublié