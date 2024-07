Coup de gueule fracassant du clan Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche de Zinedine Zidane depuis de nombreuses années, Christophe Dugarry s’est prononcé sur l’avenir de Didier Deschamps qui devrait être maintenu sur le banc de l’équipe de France. L’ancien attaquant de l’équipe de France ne digère pas cette décision de la FFF et le fait savoir.

Dans un entretien accordé à L’EQUIPE mercredi, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a clairement indiqué qu’il comptait toujours sur Didier Deschamps pour l’avenir de l’équipe de France et le maintiendrait donc à son poste. Un choix malgré l’élimination en demi-finale de l’Euro 2024 au terme d’un parcours décevant sur le plan du jeu, et qui interpelle certains observateurs à l’image de Christophe Dugarry.

« Indigeste... »

Au micro de M6, le grand copain de Zinedine Zidane pousse un gros coup de gueule à ce sujet : « Comment on peut penser que cet Euro est réussi ? Ça a été indigeste depuis le premier match. On a gagné 2 matches sur 6, marqué un seul but dans le jeu. Nos attaquants ont été quasi-transparents. On a montré une certaine solidité. Si la bonne réussite de notre défense fait qu’on a réussi cet Euro, vous m’en voyez étonné. Je trouve qu’on est passé à côté en termes de jeu. Ça a été terrible par moment, ça a été indigent, ça a été d’un ennui incroyable. Je suis surpris que Monsieur Diallo ne se pose pas les mêmes questions », lâche Dugarry.

« Je trouve ça honteux »

« Je trouve ça limite honteux. Plus honteux que la qualité du jeu proposé. À peine 24h après l’élimination, nous expliquer qu’on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters.. Il y a un DTN, un comex. Je trouve que c’est un manque total de respect, et du mépris pour nos supporters. Monsieur Diallo n’avait déjà pas beaucoup de crédibilité, je trouve ça affligeant. Qu’il veuille le garder, qu’il le garde, il n’y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, amenez une réflexion ! On a vu ce qu’il s’est passé durant cet Euro, on a les yeux ouverts, on a vu la pauvreté du jeu de l’équipe de France », poursuit Dugarry, qui préfèrerait voir Zinedine Zidane venir succéder à Deschamps cet été en tant que sélectionneur de l’équipe de France.