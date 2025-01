Clash Zidane - Deschamps : Hanouna balance en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les ambitions de l'un qui concordent avec celles de l'autre ont semble-t-il brouillé leur relation. Entre Zinédine Zidane et Didier Deschamps, les liens se seraient distendus en raison de leur volonté commune d'occuper une place centrale à la tête de l'équipe de France. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna en a dit plus sur les deux figures du football tricolore.

C’est à se demander s’il existe un véritable suspense dans ce dossier. Zinédine Zidane a déjà tellement été annoncé de fois à la tête de l’équipe de France que sa nomination ne ferait que confirmer une tendance déjà existante. Libre de tout contrat après un passage remarqué au Real Madrid, le champion du monde 1998 a attendu longtemps, le temps que Didier Deschamps prenne enfin la décision de tourner l’une des pages les plus marquantes du football français. C’est chose faite. Sur le plateau de LCI, le sélectionneur a annoncé son départ après le Mondial 2026.

Zidane n'a pas caché ses ambitions

Depuis, les spéculations ont été nombreuses. Thierry Henry ou Bruno Génésio présentent des profils susceptibles de coller avec l’équipe de France. Mais c’est comme si le moment de Zidane était arrivé. L’ancien coach du Real Madrid n’a jamais caché son attirance pour le poste. Une manière de « boucler la boucle » après son coup de boule de 2006. Mais cette ambition a parfois heurté Deschamps, au point de brouiller leur relation.

« Deschamps et Zidane ne sont pas très proches »

« Dans tous les cas, on sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » nous avait confié Rolland Courbis en exclusivité sur le 10Sport.com. Ce duel a parfois donné lieu à des incompréhensions. « Deschamps et Zidane ne sont pas très proches. Deschamps n’avait pas aimé que Zidane, auprès de Noël Le Graët, se porte candidat pour son poste » a lâché Gilles Verdez, avec l’approbation de Cyril Hanouna. « Exactement, je sais » a simplement lâché l’animateur de Touche pas à mon poste.