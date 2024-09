Clash avec un joueur de l’équipe de France ? Il balance

Jean de Teyssière

La demi-finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et la France s’est conclue par une défaite française (2-1). Lamine Yamal avait égalisé d’une sublime frappe en dehors de la surface, face à un Adrien Rabiot trop loin de lui. C’est d’ailleurs l’ancien Turinois qui avait lancé les hostilités, mais Yamal ne lui en tient pas rigueur.

La demi-finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et la France avait offert une opposition de styles totalement différents. L'Espagne joueuse et offensive face à la France, qui laissait ses adversaires faire le jeu. Un duel dont est sortie vainqueur l'Espagne, future victorieuse de la compétition.

«Sortir Yamal de sa zone de confort»

Avant la demi-finale, Adrien Rabiot avait été interrogé sur Lamine Yamal, le prodige espagnol. Le milieu de terrain déclarait alors : « Je pense qu’il a montré que c’est un joueur qui sait gérer le stress, il a beaucoup de qualités. Il a montré qu’il pouvait jouer, on sait de quoi il est capable et qu’il a la tête froide. Logiquement, c’est peut-être un peu difficile de jouer une demi-finale, mais cela dépendra de notre capacité à lui mettre la pression. Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s’il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici. »

«Je n’ai aucune rancœur à son égard»

Malheureusement pour Rabiot, c'est Lamine Yamal qui est sorti vainqueur de son duel. Pour France Football, il reparle de cette petite joute verbale : « Je me suis rendu compte plus tard que c'était lui qui défendait devant moi. Sur le coup, je n'ai pas fait attention à ça. Finalement, même s'il s'agit peut-être d'un malentendu, cela m'a aidé à me motiver, à faire un bon match. Mais je n'ai aucune rancœur à son égard. C'est un excellent joueur et on se recroisera avec plaisir sur un terrain. »