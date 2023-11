Clash avec Mbappé, «il nous faisait des signes comme s’il allait nous tuer» 

Thibault Morlain

Il y a un peu moins d’un an maintenant, l’Argentine remportait la Coupe du monde. Un sacre obtenu au terme d’une finale complètement folle face à l’équipe de France de Kylian Mbappé. La star des Bleus s’était d’ailleurs vivement chauffée avec Enzo Fernandez durant la rencontre. Le milieu de terrain de l’Albiceleste est d’ailleurs revenu sur ce clash en finale de la Coupe du monde.

Le 18 décembre 2022, Kylian Mbappé aura tout fait pour accrocher une 3ème étoile sur le maillot de l’équipe de France. En vain. En effet, en finale de la Coupe du monde, le joueur du PSG a inscrit un triplé face à l’Argentine, mais cela n’a donc pas suffi pour l’emporter puisque c’est la bande à Lionel Messi qui a été sacrée au terme d’une rencontre complètement folle et de la séance des tirs au but.

Ça a chauffé entre Mbappé et Enzo Fernandez

Outre son triplé face à l’Argentine, Kylian Mbappé s’était également distingué d’une autre manière lors de cette finale de la Coupe du monde. En effet, la star de l’équipe de France s’était chauffée avec Enzo Fernandez et Cristian Romero. Pour Star+ , le joueur de Chelsea a d’ailleurs confié à propos de son clash avec Mbappé : « Je me souviens, il me disait des choses pendant le match. Nous célébrions des actions et il nous faisait des signes comme s’il allait nous tuer ».

« Il m’a dit qu’ils allaient gagner la finale »