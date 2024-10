«Choqué» par Kylian Mbappé, il craque en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas Kylian Mbappé commence à prendre de l’ampleur. Absent de la liste de Didier Deschamps après une concertation avec le Real Madrid, l’ancien attaquant du PSG était officiellement blessé. Et pourtant, il était titulaire dimanche soir contre Villarreal. Une situation qui agace Bertrand Latour qui ne manque pas d’afficher son mécontentement.

Absent de la liste de l'équipe de France pour les deux matches contre Israël et la Belgique, Kylian Mbappé était censé être blessé. Sauf que dimanche soir, il était titulaire avec le Real Madrid pour affronter Villarreal. Une situation qui fait parler et qui ne manque pas de faire bondir Bertrand Latour.

«Deschamps le cocu de l’histoire»

« Des joueurs français qui étaient bien et n’ont pas voulu aller en sélection, c’est déjà arrivé avant Mbappé. Mais dans ces cas-là, tu le fais différemment. Soit tu ne joues pas ce week-end, soit tu sors à la 70e en faisant comprendre que tu as mal ou mal au dos, des trucs invérifiables. Tu vas à Clairefontaine, tu fais constater que tu es blessé et tu rentres chez toi. Un mal de dos, c’est invérifiable. Mais ce que je veux dire, c’est que ça passerait mieux que de faire passer Didier Deschamps pour le cocu de l’histoire, désolé de le dire comme ça », lâche le journaliste sur le plateau du Canal Football Club, avant de poursuivre.

«Kylian, réveille-toi, maintenant les gens le détestent»

« Il est arrivé en conférence de presse en nous disant ‘‘Kylian n’est pas bien, il est blessé’’, et trois jours après, il joue 70 minutes. Et ce lundi, Didier Deschamps va devoir répondre à des questions. Il met tout le monde dans la sauce, je ne comprends pas à quoi il joue. Mbappé fin décembre 2022, la France est quasiment championne du monde, il marque trois buts en finale, il peut être président de la République. J’étais à Lille mercredi, j’ai été choqué. Kylian Mbappé est entré en jeu, il se fait siffler. Chaque fois qu’il touchait le ballon, il était sifflé. Il y avait plus de défiance contre lui que contre Bellingham ou Vinicius. Kylian, réveille-toi, maintenant les gens le détestent. Que s’est-il passé en deux ans ? Et il continue, car ce n’est pas en faisant des choses comme cela qu’il va redorer sa cote de popularité. Il y a grand danger avec lui, c’est chaud », ajoute Bertrand Latour.