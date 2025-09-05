C’est officiel, elle confirme son rendez-vous avec Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret dans les médias, surtout depuis son départ du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé va toutefois prendre la parole dimanche. Anne-Sophie Lapix a effectivement confirmé que l'attaquant français serait le premier invité de sa nouvelle émission "20 20" diffusée dimanche sur M6.

Kylian Mbappé, premier invité d'Anne-Sophie Lapix « Nous voulions une personnalité exceptionnelle, dont la parole est rare et qui rassemble les générations pour ce premier numéro du 2020. Le nom de Kylian Mbappé s'est imposé comme une évidence à quelques mois de la Coupe du monde de foot que diffusera M6. Nous sommes extrêmement heureux qu'il ait accepté d'inaugurer l'émission », déclare la journaliste dans un communiqué du groupe M6.