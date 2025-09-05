C’est officiel, elle confirme son rendez-vous avec Kylian Mbappé !

En plein cœur du rassemblement de l'équipe de France qui débute sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du monde, Kylian Mbappé va prendre la parole. En effet, Anne-Sophie Lapix confirme que le capitaine de l'équipe de France sera le premier invité de sa nouvelle émission "20 20" diffusée dimanche sur M6.
Kylian Mbappé, premier invité d'Anne-Sophie Lapix
« Nous voulions une personnalité exceptionnelle, dont la parole est rare et qui rassemble les générations pour ce premier numéro du 2020. Le nom de Kylian Mbappé s'est imposé comme une évidence à quelques mois de la Coupe du monde de foot que diffusera M6. Nous sommes extrêmement heureux qu'il ait accepté d'inaugurer l'émission », déclare la journaliste dans un communiqué du groupe M6.
Bien qu'aucun extrait n'ait encore été diffusé, le communiqué du groupe M6 précise toutefois les thématiques qui seront abordées durant l'entretien avec Kylian Mbappé : son rôle de capitaine des Bleus, sa deuxième saison au Real Madrid, le racisme dans le football ou encore son engagement auprès des jeunes dans l'association "IBKM" qu'il a créée. Rendez-vous donc dimanche soir après le 19.45 de M6 pour découvrir l'interview du joueur du Real Madrid.