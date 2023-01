C'est la dégringolade pour Le Graët, il dénonce une fake news

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mis en retrait de son poste de président de la FFF, Noël Le Graët se retrouve désormais dans le viseur de la justice. Alors que son entourage était resté muet, le dirigeant breton est sorti du silence et conteste les révélations du journal Le Monde.

Noël Le Graët n’est pas prêt de voir sa situation s’améliorer. Dimanche dernier, le dirigeant breton a lâché des propos qui ont fait polémique concernant la situation de Zinédine Zidane. Une sortie de route qui lui a valu des remontrances dans tous les sens, surtout que quelques jours après, Le Graët a été accusé d’avoir eu des comportements déplacés envers Sonia Souid, une agente de joueurs.

La justice se mêle de l’affaire Le Graët

Mis en retrait par la FFF de son poste de président, Noël Le Graët pourrait même voir sa situation se compliquer. En effet, selon les informations du journal Le Monde , les inspecteurs qui gèrent l’audit mené au sein de la fédération auraient informé Le Graët que tout fait répréhensible sera confié au procureur. Une situation qui pourrait donc pousser cette affaire assez rapidement devant la justice.

« Je viens de prendre connaissance avec étonnement d'un article du Monde »