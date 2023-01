Un gros risque pour Zidane avec l’équipe de France ?

La rédaction

Alors que la tempête médiatique autour de la polémique sur les déclarations de Noël Le Graët semble enfin s’apaiser, l’avenir de Zinédine Zidane, lui, est toujours incertain. Un temps évoqué comme possible sélectionneur du Brésil, Zizou ne sera pas en tout cas celui de l’équipe de France, du moins pas avant 2026. En attendant, l'ancien numéro 10 est invité à reprendre du service ailleurs.

Didier Deschamps a été maintenu sur le banc de l’équipe de France jusqu’à la prochaine coupe du Monde (juin 2026). Alors que l’on pensait que Zinédine Zidane pouvait faire office de successeur légitime à Deschamps, la prolongation sur le long terme de ce dernier affecte l’avenir de Zizou en Bleu . Aux yeux de Christophe Cessieux, celui-ci doit désormais trouver un banc de touche ailleurs.

Zidane ne doit pas attendre l’EDF

Dans l’émission de RMC Les Grandes Gueules du sport , le journaliste a affiché sa position sur Zinedine Zidane : « Zidane ne doit pas attendre. (…) Il est dans les plus belles années de sa carrière, en pleine force de l’âge. Il a entraîné le Real Madrid et l’a amené au sommet, mais il faut qu’il confirme et qu’il aille se faire les dents sur d’autres équipes » . Dernièrement, le nom de Zidane a été évoqué du côté du Brésil, du Portugal ou encore des États-Unis.

Zidane de retour, l’annonce tombe https://t.co/BpQTZWzPvX pic.twitter.com/GEoEJtx0fX — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Zidane doit aller au Brésil selon ce journaliste