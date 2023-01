Entre Zidane et Deschamps, c’est la guerre

Arthur Montagne

Au cœur de la polémique depuis les propos de Noël Le Graët à son encontre, Zinedine Zidane fait grandement parler de lui ces derniers jours. Didier Deschamps, qui a prolongé son contrat sur le banc de l'équipe de France, a d'ailleurs reconnu l'existence d'une rivalité avec l'ancien numéro 10 des Bleus. Mais pour Daniel Riolo, c'est bien plus que ça !

C'est désormais officiel, Didier Deschamps a prolongé son contrat et sera sélectionneur de l'équipe de France au moins jusqu'en 2026. Un coup dur pour Zinedine Zidane qui attend que le poste se libère depuis plusieurs années déjà. D'ailleurs, Deschamps a reconnu qu'il existait une petite rivalité avec son ancien coéquipier.

Deschamps reconnaît une rivalité avec Zidane

« La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est ce qu'il représente dans le football et le sport français », confiait le sélectionneur ces derniers jours. Mais Daniel Riolo va beaucoup plus loin et révèle que c'est beaucoup plus qu'une simple rivalité.

«Il en crèverait de laisser sa place à Zidane»