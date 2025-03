«C'est impressionnant» : Le Maroc va chiper le nouveau crack du football français ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 17 ans, Ayyoub Bouaddi s'impose petit-à-petit comme le nouveau phénomène du football français. Déjà brillant lors de la victoire du LOSC contre le Real Madrid, le milieu de terrain a remis ça mardi soir lors du nul obtenu sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Mais alors que le flou règne autour la nationalité sportive du jeune franco-marocain, ce qui pourrait profiter à Walid Regragui.

Cette saison, un joueur explose au LOSC. Âgé de 17 ans, Ayyoub Bouaddi impressionne, notamment en Ligue des champions. Déjà très fort lors de la victoire contre le Real Madrid, le jeune milieu de terrain a remis ça mardi soir lors du nul contre le Borussia Dortmund (1-1). De quoi subjuguer Samir Nasri.

Maroc : Un joueur de l'OM va trahir l'Algérie !

➡️ https://t.co/032sBdcSs0 pic.twitter.com/ECMkODzoVO — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 4, 2025

Bouaddi impressionne tout le monde

« Il a 17 ans mais joue comme un trentenaire. Il est calme, serein, il a une justesse technique, une intelligence de placement, n’a pas peur sous pression… c’est lui régulateur du jeu lillois. C’est impressionnant, franchement chapeau. Et je trouve qu’il a encore progressé, qu’il prend de plus en plus de risques dans la passe, qu’il casse des lignes… », confiait l'ancien joueur de l'OM sur le plateau de Canal+.

Une hésitation entre la France et le Maroc

Cependant, l'équipe de France pourrait bien ne jamais profiter de ce talent. En effet, Ayyoub Bouaddi est dans le flou concernant sa nationalité sportive. Franco-marocain, il pourrait donc choisir entre deux sélections, et Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas souhaiterait profiter sur flou pour le convaincre.