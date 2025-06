«C'est important de dire la vérité» : Mbappé se lâche à la télévision !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre l'Espagne jeudi soir, Kylian Mbappé a eu des mots forts dans le vestiaire. Le capitaine des Bleus avait tenu à remobiliser ses coéquipiers en rappelant que tout n'était pas à jeter dans la prestation de l'équipe de France. Un discours fort sur lequel il est revenu, précisant qu'il était «important de dire la vérité».

«C'est important de dire la vérité»

« Bien sûr on a eu des manquements et quand tu as des manquements contre une équipe comme l'Espagne, tu prends des buts. Mais on n'a pas lâché et on a voulu aller chercher le résultat parce que c'est une équipe qui met beaucoup de buts, mais c'est aussi très ouvert. Donc on savait qu'on aurait des opportunités de marquer des buts (...) C'est un long chemin vers la Coupe du monde et on a envie de se préparer match après match, donc c'est bien d'avoir des oppositions de ce style », ajoute Kylian Mbappé.