«Ce n'est pas idéal», Deschamps balance sur Mbappé

Axel Cornic

A la veille de la rencontre face à l’Ukraine, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps s’est présenté face à la presse aux côtés de Kylian Mbappé. L’occasion pour le sélectionneur de s’exprimer au sujet du capitaine de l’équipe de France, mis en place par lui-même en mars 2023.

C’est le grand retour de l’équipe de France. Alors que les clubs ont déjà repris depuis quelques semaines, la première trêve internationale de la saison va nous permettre de revoir les Bleus de Didier Deschamps. Le premier rendez-vous est fixé pour ce vendredi soir, avec la rencontre face à l’Ukraine.

« Si je lui ai donné cette responsabilité, c’est que j’estimais qu’il en avait la capacité » Ce match va être le 91e de Kylian Mbappé avec le maillot de l’équipe de France et va également lancer la troisième année de son capitanat. Et Didier Deschamps semble assez satisfait de ce choix opéré en mars 2023, qui avait énormément fait parler à l’époque. « Si je lui ai donné cette responsabilité, c’est que j’estimais qu’il en avait la capacité. Tout Kylian qu'il est, avec ses capacités sur le terrain, la force qu'il a mentalement… » a expliqué le sélectionneur français ce jeudi, en conférence de presse.