Ça sent la fin pour une star de l'équipe de France

Axel Cornic

Après une saison quasiment blanche, Paul Pogba semblait enfin pouvoir se relancer, mais la clavaire se poursuit. Le Champion du monde 2018 a été contrôlé positif lors d’un test anti-dopage et risque très gros, avec une possible suspension de quatre ans qui pourrait bien être synonyme de fin de carrière.

On pensait la malédiction terminée, mais Paul Pogba semble plus que jamais dos au mur. Le Français s’est fait contrôler positif à le 20 aout dernier à la testostérone, un produit qu’il aurait ingéré par le biais d’un médicament conseillé par un ami médecin résidant à Miami. Or, ce produit est considéré comme dopant et Pogba risque donc une suspension allant d’un à quatre ans.

Pogba pourrait quitter la Juventus

Les médias italiens ont annoncé que le milieu de 30 ans aurait avoué à la Juventus avoir ingéré ce médicament contenant de la testostérone, réfutant toutefois l'avoir fait de façon intentionnelle. Il aurait ainsi demandé une contre-expertise, mais le pessimisme règne actuellement à Turin, où l’on penserait déjà à un départ de Paul Pogba. Plusieurs sources comme Tuttosport et La Gazzetta dello Sport , parlent même d’une potentielle rupture de contrat sans indemnités, alors que le Français est lié aux Bianconeri jusqu’en 2026.

Allegri ne veut pas de remplaçant