Scandale pour Pogba, son clan annonce un désastre

La carrière de Paul Pogba est en danger. Le milieu de terrain de la Juventus a été contrôlé positif à la testostérone et risque entre deux et quatre ans de suspension. Agé de 30 ans, le joueur pourrait voir son contrat être rompu par la Vieille Dame, qui pourrait ne rien laisser passer. Son ami, Malu Mpasinkatu, n'a pas caché son inquiétude.

Reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain de football ? Pas sûr. Régulièrement blessé, le milieu de terrain a, en plus, été contrôlé positif à la testostérone. Le joueur a réclamé une contre-expertise. Si les résultats se confirment, l'international français risque gros. A en croire la presse italienne, Pogba risque entre deux et quatre ans de suspension. Son ami, Malu Mpasinkatu, a pris la parole ce vendredi. Ce dernier s'est montré très touché.

Scandale de dopage, le pire est annoncé pour Pogba https://t.co/U6ptPd2oqx pic.twitter.com/ulLDV41SI4 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Malu Mpasinkatu touché par l'affaire Pogba

« Le sujet me touche parce que c'est un garçon dont je suis très proche. Nous voyons certainement des éclairs de Pogba depuis un certain temps, même à Manchester. Soyons clairs, je ne Je ne veux absolument pas le justifier, mais il arrive parfois que vous ayez des contacts avec des amis athlètes qui pratiquent d'autres sports, et peut-être que dans d'autres endroits certains suppléments peuvent être utilisés » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Sportitalia.

Verdict le 20 septembre prochain