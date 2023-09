Scandale de dopage, le pire est annoncé pour Pogba

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contrôlé positif à la testostérone le 20 août dernier, Paul Pogba encourt une suspension de quatre années. D’après la presse italienne, le résultat pourrait provenir d'un complément alimentaire acheté aux États-Unis et conseillé par l’un de ses amis. Selon un avocat italien, le milieu de 30 ans s’engage dans un combat difficile pour prouver la non-intentionnalité de cette consommation.

Désireux de tourner la page après avoir été victime d’une tentative d’extorsion de fonds et au terme d’une saison blanche à cause de ses blessures, Paul Pogba est empêtré dans une nouvelle affaire qui pourrait lui coûter cher. L’international français de la Juventus a été testé positif à la testostérone après un match de Serie A le 20 août dernier, entraînant sa suspension à titre provisoire. Il encourt une suspension définitive de quatre ans, alors que la Gazzetta dello Sport révélait qu’un complément alimentaire pourrait être à l’origine du contrôle positif. Interrogé par TV Play , l’avocat Gabriele Pezzano estime que la défense de Paul Pogba s’annonce compliquée.

« Il ne sera pas facile de prouver la non-intentionnalité »

« Il ne sera pas facile de prouver la non-intentionnalité. Il a la possibilité de demander une analyse de l'échantillon b dans les trois jours, qui pourrait éventuellement confirmer ou infirmer la première », a-t-il déclaré, relayé par CalcioMercato.it .

« Dans le cas d'un usage accidentel et inconscient, la suspension serait moindre, mais il n'est pas facile de le prouver »